Kasımda en çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu. Buna göre, kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) oldu.

En hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar takip etti. Patates, margarin, diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve tereyağı da en çok fiyat arışının görüldüğü ürünler oldu.

Kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 16,97 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,27 Paket turlar 12,79 Patates 6,90 Margarin 6,59 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) 6,01 Tereyağı 5,89 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 5,50 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 5,18 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 4,63

Taze sebze fiyatları kasımda geriledi

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri izledi.

Kasımda fiyatı en fazla gerileyen seçilmiş ürünler ve bunların önceki aya göre değişim oranları ise şöyle sıralandı: