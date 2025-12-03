Memur ve emekli zammı verileri belli oldu: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin Ocak 2026'da alacağı zamma esas teşkil eden 5 aylık (Temmuz-Kasım) enflasyon verileri belli oldu.
1 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin maaş zammına etki edecek olan 5 aylık kesinleşmiş enflasyon farkı netleşti.
5 Aylık Enflasyon Verileri ve Farkı
Açıklanan son verilere göre Temmuz-Kasım dönemindeki aylık enflasyon oranları ve oluşan kümülatif fark şöyledir:
|Ay
|Aylık Enflasyon Oranı
|Temmuz
|%2,06
|Ağustos
|%2,04
|Eylül
|%3,23
|Ekim
|%2,55
|Kasım
|%0,87
Bu verilere göre, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammını aşan 5 aylık enflasyon farkı net olarak yüzde 5,91 olarak oluşmuştur.
2 Memur ve Memur Emeklisi Zam Hesaplaması (5 Aylık Kesinleşen)
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 döneminde alacakları zam oranının ilk beş aylık (Temmuz-Kasım) kısmı kesinleşmiştir.
Memur maaşları, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen zam oranına ek olarak, Toplu Sözleşme zammını aşan enflasyon farkıyla hesaplanmaktadır.
Memur ve Memur Emeklisi Zam Hesaplaması (5 Aylık Kesinleşen)
|Zam Kalemi
|Oran (5 Aylık Kesinleşen)
|Açıklama
|5 Aylık Kümülatif Enflasyon
|%11,21
|Temmuz-Kasım 2025 dönemi toplam enflasyonu.
|8. Dönem TİS Zammı
|%11,00
|Toplu Sözleşme gereği Ocak 2026'da alınacak sabit zam.
|5 Aylık Enflasyon Farkı
|%5,91
|Bir önceki 6 aylık dönemi aşan enflasyon farkı.
|Netleşen Toplam Zam Oranı
|%11,00 + %5,91 = %16,91
|Memur ve memur emeklileri için kesinleşen minimum zam oranı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda, memur ve memur emeklileri şu an itibarıyla %16,91 zammı hak etmiş durumdadır.
Bu orana, Aralık 2025 ayında açıklanacak olan enflasyon verisinin (6. ay) eklenmesiyle Ocak 2026 maaş zammı kesinleşecektir. Aralık ayı enflasyonu sıfır bile çıksa, maaş zammı en az %16,91 olacaktır.
3 Net Zam Oranı Ne Zaman Açıklanacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan kesin zam oranının ne zaman belli olacağı ve bu zammın hangi bileşenlerden oluşacağı netleşti.
Final zam oranı, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belirlenecek.
Net Rakamın Belli Olacağı Tarih: TÜİK tarafından 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon verisinin ilan edileceği 5 Ocak 2026 Pazartesi günü netleşecektir.