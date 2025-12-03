Memur ve emekli zammı verileri belli oldu: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin maaş zammına etki edecek olan 5 aylık kesinleşmiş enflasyon farkı netleşti.

5 Aylık Enflasyon Verileri ve Farkı

Açıklanan son verilere göre Temmuz-Kasım dönemindeki aylık enflasyon oranları ve oluşan kümülatif fark şöyledir:

Ay Aylık Enflasyon Oranı Temmuz %2,06 Ağustos %2,04 Eylül %3,23 Ekim %2,55 Kasım %0,87

Bu verilere göre, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammını aşan 5 aylık enflasyon farkı net olarak yüzde 5,91 olarak oluşmuştur.