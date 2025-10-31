ARA
  YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri

YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) başvuruları resmen başladı. Peki YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri


YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) resmî başvuru takvimi ve süreci şu şekildedir:

YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman?  

AşamaTarihDetay
Başlangıç Tarihi31 Ekim 2025Başvurular saat 14.30'dan itibaren başlamıştır.
Bitiş Tarihi10 Kasım 2025 
Başvuru Kanalları- ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla. - ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): [https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr) - ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması 

Adayların, sınava başvurmadan önce tüm ayrıntılı bilgileri, başvuru şartlarını ve kurallarını içeren 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. 

0
