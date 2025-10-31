YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) resmî başvuru takvimi ve süreci şu şekildedir:
YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman?
|Aşama
|Tarih
|Detay
|Başlangıç Tarihi
|31 Ekim 2025
|Başvurular saat 14.30'dan itibaren başlamıştır.
|Bitiş Tarihi
|10 Kasım 2025
|Başvuru Kanalları
|- ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla. - ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): [https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr) - ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Adayların, sınava başvurmadan önce tüm ayrıntılı bilgileri, başvuru şartlarını ve kurallarını içeren 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.