YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman? YDUS 2. dönem başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) resmî başvuru takvimi ve süreci şu şekildedir:

YDUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

Aşama Tarih Detay Başlangıç Tarihi 31 Ekim 2025 Başvurular saat 14.30'dan itibaren başlamıştır. Bitiş Tarihi 10 Kasım 2025 Başvuru Kanalları - ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla. - ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): [https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr) - ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adayların, sınava başvurmadan önce tüm ayrıntılı bilgileri, başvuru şartlarını ve kurallarını içeren 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.