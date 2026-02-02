YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? Gözler ÖSYM YKS kılavuzunda

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi ile üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç netleşti. Şubat ayına girilmesiyle birlikte sınav maratonunun en önemli aşaması olan başvuru süreci resmen başlıyor.
2026 YKS Takvimi ve Sınav Tarihleri
|İşlem
|Tarih
|YKS Başvuruları
|6 Şubat – 2 Mart 2026
|Kılavuzun Yayımlanması
|6 Şubat 2026
|TYT (1. Oturum)
|20 Haziran 2026 (Cumartesi)
|AYT ve YDT (2. ve 3. Oturum)
|21 Haziran 2026 (Pazar)
|Sonuçların İlanı
|17 Temmuz 2026
Başvuru Hakkında Kritik Bilgiler
Başvuru Kanalı: İşlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Ücret Ödemesi: Başvurunun geçerli sayılması için adayların, kılavuzda belirtilen sınav ücretini anlaşmalı bankalara veya ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yatırması gerekiyor. Ücret yatırılmadığı takdirde başvuru kaydı sistemden silinir.
Fotoğraf Güncelliği: Başvuru sırasında sistemdeki fotoğrafınızın güncel olması şarttır. Eğer fotoğraf süreniz (son 50 ay) dolduysa, başvurudan önce bir sınav koordinatörlüğünden veya e-Devlet üzerinden fotoğrafınızı güncellemeniz gerekebilir.
Gözler Başvuru Kılavuzunda
6 Şubat'ta yayımlanacak olan kılavuz, sadece sınav ücretini değil; aynı zamanda baraj puanları, sınav süresi ve bu yıl ilk kez uygulanabilecek teknik değişiklikleri de içerecek. Geçtiğimiz yıla göre sınav ücretlerinde bir miktar artış beklense de kesin rakam kılavuzla birlikte netleşecek.