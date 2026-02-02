YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? Gözler ÖSYM YKS kılavuzunda

Gözler Başvuru Kılavuzunda

6 Şubat'ta yayımlanacak olan kılavuz, sadece sınav ücretini değil; aynı zamanda baraj puanları, sınav süresi ve bu yıl ilk kez uygulanabilecek teknik değişiklikleri de içerecek. Geçtiğimiz yıla göre sınav ücretlerinde bir miktar artış beklense de kesin rakam kılavuzla birlikte netleşecek.