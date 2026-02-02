2025'te 30 milyon dolarlık ihracata ulaştı

Dünya’da toplam 31 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturan Pınar Süt, 2025 yılında yaklaşık 30 milyon ABD doları ihracat hacmine ulaşarak markalı süt ürünleri ihracatından %12 pay aldı. Bununla birlikte, Türkiye’den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında Pınar Süt’ün payı ciro bazında %24 seviyesine ulaştı.

Geçen sene yeni pazarlara açılım amacıyla Suriye’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Pınar Süt, aynı sene içinde inovatif ürün gruplarından biri olan Protein Süt ihracatına stratejik olarak odaklanma kararı alarak Rusya başta olmak üzere bir çok ülkeye Protein Süt ihraç etmiştir.

2026 Hedefleri Büyüme, Liderlik ve Sürdürülebilirlik

“Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz yıldan bu yana Dünyanın farklı kıtalarından birçok ülkenin sofralarını kaliteli süt ve süt ürünleriyle buluşturuyoruz. Özellikle mucidi olduğumuz Pınar Labne, Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitleriyle hem yurt içinde hem de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında oldukça popüler. 2025 yılında taze peynir kategorisine de odaklandık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den yapılan taze peynir kategorisi ihracatında %24 ciro payına ulaştık. Protein Süt kategorisinde istikrarlı şekilde büyüyoruz. Örneğin Rusya pazarında bu kategoride önemli bir hacme ulaştık ve ilk kez Suriye’ye de ihracat gerçekleştirdik. İhracat başarımızın altında Merhum Selçuk Yaşar’dan aldığımız ‘’Bilim, Birlik, Başarı’’ ilkeleri vizyonu yatıyor.” diye konuştu.

İdil Yiğitbaşı, 2026 yılı hedeflerine ilişkin olarak şunları aktardı: “Bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda pazar payımızı artırarak bölgedeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve ihracat hacmimizi genişleterek küresel büyümemizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Körfez’deki güçlü konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, Kuzey Afrika ve Asya gibi yeni pazarlara açılma stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Tüketicilerimizin sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik işimizin merkezinde yer alıyor. Bölgedeki en çevreci üretim süreçlerinden birine sahibiz ve karbon ayak izimizi her geçen gün azaltmayı hedefliyoruz”

Pınar 26. kez Gulfood’da

Bu yıl 31’incisi gerçekleştirilen Gulfood 2026 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na 26’ncı kez katılan Pınar, fuarda tüm ürünlerini sergilerken tadımı yapılan Pınar Labne, Pınar Krem Peynir, Pınar Rende Peynir, Pınar Hindi Füme, Tahinli Tepsi böreği gibi ürünler ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Katıldıkları fuarlarda mevcut müşterileriyle bağlarını güçlendirirken yeni pazarlara adım atma fırsatı yakaladıklarını ifade eden İdil Yiğitbaşı, ’’Gulfood Fuarı, Pınar’ın bulunduğu pazarlarda derinleşmesini sağlarken aynı zamanda farklı ülkelerden distribütörler, zincir marketler, toptancılar ve ev dışı tüketim sektörünün önemli oyuncularıyla stratejik iş birlikleri kurmamıza olanak sağlıyor. Buna ek olarak fuar boyunca ziyaretçilere Pınar’ın üstün kalitesini ve benzersiz lezzetlerini deneyimleme imkânı sunarak marka gücümüzü pekiştirdik” dedi.

HDF FZCO ve HADAF FOODS Genel Müdürü Mustafa Gül de yaptığı değerlendirmede bölgesel pazar dinamiklerini yakından takip eden Pınar’ın, Körfez tüketicilerinin damak tadına ve tüketim alışkanlıklarına uygun yenilikçi ve fonksiyonel ürünler sunmaya devam ettiğini belirterek; “Genç neslin değişen tüketim alışkanlıklarını analiz ederek yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz. Dijitalleşme ve veri analitiği yatırımlarımız sayesinde, tüketici beklentilerini proaktif bir şekilde karşılıyor, değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaların yarattığı olumlu etkiyle Pınar, bu ülkelerde güvenilir ve kaliteli bir marka olarak benimsendi. Dünyanın en büyük gıda fuarı olan Gulfood’da gördüğümüz büyük ilgi de Körfez ülkelerindeki uzun yıllardır sevilen bir marka olmamızın sonucu” dedi.

Küresel büyüme stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atılarak Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iştiraki olan Hadaf Foods üretim tesislerinde geliştirilen yenilikçi ürünler de ziyaretçilere sunuldu.

