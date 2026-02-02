Melania belgeseli gişede beklentileri aştı: İlk hafta sonunda 7 milyon dolar hasılat

Film, First Lady Melania Trump'ın 2025'te Beyaz Saray'a yeniden dönüşüne giden süreci konu alıyor. Amazon MGM Studios, Deadline ve The Hollywood Reporter dahil olmak üzere medya kuruluşlarına stüdyonun tahmini maliyetini 7 milyon dolar olarak açıkladı.

Deadline'a göre, filmin en güçlü gişe performansı Florida ve Teksas gibi muhafazakar eğilimli eyaletlerden geldi; burada kırsal sinemalarda ve Cumhuriyetçi eğilimli bölgelerde güçlü bir katılım görüldü. Açılış günü izleyicilerinin yaklaşık %72'sini 55 yaş üstü kadınlar oluşturdu. Belgesel, gişede genel sıralamada üçüncü oldu; korku-gerilim filmi "Send Help" 20 milyon dolar, "Iron Lung" ise yaklaşık 17,8-18 milyon dolar hasılat elde etti.

Amazon MGM Studios, filmin güçlü başlangıcı ve olumlu izleyici tepkisinden cesaret aldığını belirterek, "Melania"nın ilk gişe sonuçlarının beklentileri aştığını kaydetti.

Proje 40 milyon dolara satın alındı ​​ve tanıtım için ek olarak 35 milyon dolar harcanarak toplam maliyet 75 milyon dolara ulaştı. Amazon'un işten çıkarmaları ve şirketin Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde destek aradığı algısı nedeniyle proje, yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Filmin sinemalarda gösterime girdiği gün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan dosyaların ardından, belgesel yönetmeni Brett Ratner'ın Jeffrey Epstein ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını içeren haberler medyada yer aldı. Daha önce Epstein ile ilgili bilinen materyallerden alınan görüntülerde Ratner, Epstein ve diğerleriyle birlikte görülüyor. Fotoğraflarla bağlantılı olarak yeni bir suç isnadı yapılmadı ve yalnızca ilişki kurmak suç teşkil etmiyor.