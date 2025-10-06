YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin gözü 2025 YKS üniversite ek tercih sonucunda

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona erdi ve şimdi tüm gözler ÖSYM'de. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak.

Şu an itibarıyla ek tercih sonuçlarının açıklanacağı resmî tarih belli değil. Ancak, tercihler tamamlandıktan sonraki geçmiş yıllardaki kısa değerlendirme süreleri göz önüne alındığında, sonuçların en geç 13 Ekim'e kadar (önümüzdeki hafta başı) ilan edileceği tahmin ediliyor.