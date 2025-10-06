ARA
Üniversite hayali kuran ve ilk yerleştirme sürecinde istedikleri bölümlere yerleşemeyen binlerce aday, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı resmî açıklamaya odaklanmış durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin gözü 2025 YKS üniversite ek tercih sonucunda


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme süreci resmen sona erdi. 30 Eylül’de tamamlanan ek tercih başvurularının ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşmeyi uman on binlerce aday, sonuçların açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor.

 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona erdi ve şimdi tüm gözler ÖSYM'de. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak.

Şu an itibarıyla ek tercih sonuçlarının açıklanacağı resmî tarih belli değil. Ancak, tercihler tamamlandıktan sonraki geçmiş yıllardaki kısa değerlendirme süreleri göz önüne alındığında, sonuçların en geç 13 Ekim'e kadar (önümüzdeki hafta başı) ilan edileceği tahmin ediliyor.

 

SONUÇLARA NEREDEN ERİŞİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebileceklerdir.

Yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacaktı

 

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci, ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanlara ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerlere öğrenci alınması amacıyla düzenleniyor. Tercihlerin 30 Eylül'de tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları merakla bekliyor.

Adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor.

Yerleştirmede, merkezî yerleştirmede bir programa yerleşen adayların başvuramayacağı ve programın en küçük puanının altında puana sahip adayların yerleştirilmeyeceği kuralı geçerliliğini koruyor. 
