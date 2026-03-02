YKS son başvuru tarihi bugün! 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

6 Şubat’ta başlayan ve yaklaşık bir aydır devam eden 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru maratonunda, adayların işlemlerini tamamlaması için sadece saatler kaldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YKS maratonunda bugün en kritik viraja girildi. Üniversite hayali kuran adaylar için normal başvuru süreci bu gece sona eriyor. İşte başvuru yapacak adayların cebinde bulunması gereken tüm güncel bilgiler:
Başvuru Takvimi: Bugün Son Gün!
Normal Başvuru: Bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 23.59'da sona eriyor.
Ücret Ödeme Son Tarih: 3 Mart 2026.
Geç Başvuru: 10-12 Mart 2026 (Bu tarihlerde başvuru ücreti %50 artırımlı ödenir).
2026 YKS Başvuru Ücretleri
ÖSYM bu yılki ücretleri şu şekilde belirledi:
TYT Oturumu: 700,00 TL
AYT Oturumu: 700,00 TL
YDT Oturumu: 700,00 TL
Örneğin: Hem TYT hem AYT'ye girecek bir adayın toplam 1.400,00 TL ödemesi gerekmektedir.
2026 YKS Sınav Takvimi
Sınavlar Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek:
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi (10.15)
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar (10.15)
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar (15.45)
Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fotoğraf Güncelliği: ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın son 50 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Eğer güncel değilse başvurunuzu bir başvuru merkezinden yapmanız gerekebilir.
E-Devlet Onayı: Bireysel başvurularınızı ais.osym.gov.tr adresinden e-Devlet şifrenizle saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.
HES Kodu ve Onay: Başvurunuzu yaptıktan sonra mutlaka "Başvuru Kayıt Bilgileri" formunu indirip "Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir" ibaresini kontrol edin.