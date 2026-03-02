YKS son başvuru tarihi bugün! 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YKS maratonunda bugün en kritik viraja girildi. Üniversite hayali kuran adaylar için normal başvuru süreci bu gece sona eriyor. İşte başvuru yapacak adayların cebinde bulunması gereken tüm güncel bilgiler:

Başvuru Takvimi: Bugün Son Gün!

Normal Başvuru: Bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 23.59'da sona eriyor.

Ücret Ödeme Son Tarih: 3 Mart 2026.

Geç Başvuru: 10-12 Mart 2026 (Bu tarihlerde başvuru ücreti %50 artırımlı ödenir).