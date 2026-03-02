ARA
YKS son başvuru tarihi bugün! 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Üniversite kapılarını aralamak isteyen milyonlarca aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecinde artık yolun sonuna gelindi. YKS son başvuru tarihi bugün. Peki 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?


YKS son başvuru tarihi bugün! 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

 6 Şubat’ta başlayan ve yaklaşık bir aydır devam eden 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru maratonunda, adayların işlemlerini tamamlaması için sadece saatler kaldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YKS maratonunda bugün en kritik viraja girildi. Üniversite hayali kuran adaylar için normal başvuru süreci bu gece sona eriyor. İşte başvuru yapacak adayların cebinde bulunması gereken tüm güncel bilgiler:

Başvuru Takvimi: Bugün Son Gün!

Normal Başvuru: Bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 23.59'da sona eriyor.

Ücret Ödeme Son Tarih: 3 Mart 2026.

Geç Başvuru: 10-12 Mart 2026 (Bu tarihlerde başvuru ücreti %50 artırımlı ödenir).

2026 YKS Başvuru Ücretleri

ÖSYM bu yılki ücretleri şu şekilde belirledi:

TYT Oturumu: 700,00 TL

AYT Oturumu: 700,00 TL

YDT Oturumu: 700,00 TL

Örneğin: Hem TYT hem AYT'ye girecek bir adayın toplam 1.400,00 TL ödemesi gerekmektedir.

2026 YKS Sınav Takvimi

Sınavlar Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek:

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi (10.15)

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar (10.15)

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar (15.45)

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fotoğraf Güncelliği: ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın son 50 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Eğer güncel değilse başvurunuzu bir başvuru merkezinden yapmanız gerekebilir.

E-Devlet Onayı: Bireysel başvurularınızı ais.osym.gov.tr adresinden e-Devlet şifrenizle saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.

HES Kodu ve Onay: Başvurunuzu yaptıktan sonra mutlaka "Başvuru Kayıt Bilgileri" formunu indirip "Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir" ibaresini kontrol edin.
