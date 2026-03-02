ARA
Arefe günü ne zaman? 2026 arefe günü yarım gün mü?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini yaşadığımız bu günlerde, bayram hazırlıkları ve tatil planları için arefe günü büyük bir merakla bekleniyor. Peki Arefe günü ne zaman? 2026 arefe günü yarım gün mü?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Arefe günü ne zaman? 2026 arefe günü yarım gün mü?

Ramazan ayının manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde, 2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi ve arefe günü detayları netleşti. Bayram hazırlıkları ve seyahat planları yapanlar için en kritik tarih 19 Mart. 2026 yılı dini takvimine göre, Ramazan ayının son günü ve bayramın müjdecisi olan tarih netleşti.

Arefe Günü Resmi Tatil Mi?

Evet, yasalarımıza göre bayram arefeleri öğleden sonra yarım gün resmi tatildir.

Çalışma Saatleri: 19 Mart Perşembe günü kamu kurumları, bankalar ve borsada mesai saat 13.00’te sona erecektir.

Hizmetler: Hastaneler (acil servisler hariç), kargolar ve diğer resmi daireler öğleden sonra kapalı olacaktır.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Bayram, Perşembe günü yarım günlük tatilin ardından Cuma günü başlayarak hafta sonu ile devam edecek:

GünTarihTatil Durumu
Arefe Günü19 Mart 2026 PerşembeYarım Gün Tatil (13.00'ten sonra)
Bayramın 1. Günü20 Mart 2026 CumaTam Gün Resmi Tatil
Bayramın 2. Günü21 Mart 2026 CumartesiResmi Tatil / Hafta Sonu
Bayramın 3. Günü22 Mart 2026 PazarResmi Tatil / Hafta Sonu

Bayramın 3. günü Pazar'a denk geldiği için mevcut takvimde toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci görülüyor. Ancak bayramın Cuma günü başlaması sebebiyle, Pazartesi'den Perşembe öğlene kadar olan sürenin de idari izinle birleştirilip bayramın 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz resmiyet kazanmadı. Hükümetin bu konudaki kararını Mart ayının ikinci haftasında yapacağı Kabine Toplantısı'nda açıklaması bekleniyor.
