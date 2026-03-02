Arefe günü ne zaman? 2026 arefe günü yarım gün mü?

Bayramın 3. günü Pazar'a denk geldiği için mevcut takvimde toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci görülüyor. Ancak bayramın Cuma günü başlaması sebebiyle, Pazartesi'den Perşembe öğlene kadar olan sürenin de idari izinle birleştirilip bayramın 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz resmiyet kazanmadı. Hükümetin bu konudaki kararını Mart ayının ikinci haftasında yapacağı Kabine Toplantısı'nda açıklaması bekleniyor.