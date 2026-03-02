DMM'den ' Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırının söz konusu olmadığı da ifade edildi.

"Süreç, ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip ediliyor"

DDM açıklamasında, sürece dair tüm gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından takip edildiği de eklendi:

"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçle ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."