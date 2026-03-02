İsrail-ABD-İran hattında tırmanan askeri gerilim, küresel piyasalarda "güvenli liman" arayışını zirveye taşıdı. Ons altın fiyatı 5 bin 400 dolar eşiğini aşarak yüzde 3’e yakın değer kazanırken, iç piyasada gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında rekor seviyeler görüldü.
Peki, çatışma riskinin gölgesinde altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalardaki canlı rakamlar ve güncel satış fiyatları...
16:35 Ons altının satış fiyatı 5.411,8 dolar
Saat 16:35 itibarıyla ons altının satış fiyatı 5.411,8 dolar oldu.
Gram altının satış fiyatı 7.611,5 olurken, çeyrek altının satış fiyatı ise 12.612 TL oldu.
Yarım altının satış fiyatı ise 25.206 TL, Cumhuriyet altının satış fiyatı 50.174 TL'yi buldu.
15:35 Gram altının satış fiyatı 7.618,8 TL oldu
Saat 15:35 itibarıyla ons altının satış fiyatı 5.393,6 dolar.
Gram altının satış fiyatı 7.618,8 olurken, çeyrek altının satış fiyatı 12.643 TL oldu.
Yarım altının satış fiyatı ise 25.271 TL, Cumhuriyet altının satış fiyatı 50.303 TL'yi buldu.
13:30 Cumhuriyet altının satış fiyatı 50.460 TL
Saat 13:30 itibarıyla ons altının satış fiyatı 5.386,8 dolar oldu. Gram altının satış fiyatı ise 7.260,6 TL olurken, çeyrek altının satış fiyatı 12.682 TL'yi buldu.
Yarım altının satış fiyatı 25.349 TL, Cumhuriyet altının ise 50.460 TL.
12:00 Altın fiyatlarında son durum
Ons altının satış fiyatı saat 12:00 itibarıyla 5.408,3 dolar oldu. Gram altının satış fiyatı 7.650,4 TL olurken, çeyrek altının ise 12.917 TL'ye ulaştı.
Yarım altının satış fiyatı 25.819 TL iken, Cumhuriyet altının satış fiyatı 51.394 TL.
10:55 Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.647,5 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.954,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 25.892,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.538,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.408,9 dolar
09:24 Gram altın satış fiyatı 7.581,77 TL
- Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar
08:00 53 yıl sonra bir ilk
Altın piyasasında tarihi bir dönemden geçiliyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde 5 bin 393 dolar seviyesini aşan ons altın, son bir ayın zirvesini test etti. Şubat ayını yükselişle tamamlayan altın, üst üste yedinci ayda da değer kazanarak 1973 yılından bu yana görülen en uzun soluklu yükseliş serisine imza attı.