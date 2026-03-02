Altın piyasasında tarihi bir dönemden geçiliyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde 5 bin 393 dolar seviyesini aşan ons altın, son bir ayın zirvesini test etti. Şubat ayını yükselişle tamamlayan altın, üst üste yedinci ayda da değer kazanarak 1973 yılından bu yana görülen en uzun soluklu yükseliş serisine imza attı.