YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? ÖSYM YKS, TYT, AYT ve YDT sonuç tarihi ve tercih detayları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konuların başında "YKS erken açıklanır mı?" sorusu geliyor.

ÖSYM, geçmiş yıllarda bazı merkezi sınavların optik okuma ve değerlendirme süreçlerini planlanandan birkaç gün önce tamamlayarak erken açıklama sürprizleri yapmıştı. Ancak YKS, milyonlarca adayın katıldığı ve çok aşamalı değerlendirme gerektiren son derece kapsamlı bir sınavdır. Bu nedenle sonuçların büyük bir aksilik olmaması durumunda en erken 20-21 Temmuz tarihlerinde ya da doğrudan takvimde belirtilen 22 Temmuz 2026 gününde ilan edilmesi bekleniyor.