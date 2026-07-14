YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? ÖSYM YKS, TYT, AYT ve YDT sonuç tarihi ve tercih detayları

YKS sonuçları sorgulama için geri sayım başladı. Adaylar YKS tercihleri hakkında sonuçları ne zaman öğreneceğini merak ediyorlar. İşte konu hakkında merak edilenler.
1 2026 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Tarihi)
ÖSYM tarafından yayınlanan resmi 2026 sınav takvimine göre; TYT, AYT ve YDT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanacağı tarih netleşti.
YKS 2026 Sonuç Açıklanma Tarihi: Üniversite sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklanan tarihten itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
2 YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konuların başında "YKS erken açıklanır mı?" sorusu geliyor.
ÖSYM, geçmiş yıllarda bazı merkezi sınavların optik okuma ve değerlendirme süreçlerini planlanandan birkaç gün önce tamamlayarak erken açıklama sürprizleri yapmıştı. Ancak YKS, milyonlarca adayın katıldığı ve çok aşamalı değerlendirme gerektiren son derece kapsamlı bir sınavdır. Bu nedenle sonuçların büyük bir aksilik olmaması durumunda en erken 20-21 Temmuz tarihlerinde ya da doğrudan takvimde belirtilen 22 Temmuz 2026 gününde ilan edilmesi bekleniyor.
3 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, adaylar için geleceğe yön verecek en kritik süreç olan üniversite tercih dönemi başlayacak.
YKS Tercih Kılavuzu: ÖSYM, üniversitelerin güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını içeren 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu sonuçların açıklandığı hafta yayımlayacak.
Tercih Başlangıç Tarihi: Resmi tercih işlemlerinin temmuz ayının son haftası itibarıyla başlaması ve ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
4 YKS sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir?
YKS sonuçları açıklandığı an yoğunluk yaşanmaması adına adayların aşağıdaki adımları izlemesi önerilir:
ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
Aktif duyurular arasından "2026-YKS Sınav Sonuçları" seçeneğine tıklayın.
T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet şifreniz) ile sisteme giriş yapın.
TYT, AYT ve YDT puanlarınız ile başarı sıralamalarınızı görüntüleyin.