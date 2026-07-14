Asgari ücrete ara zam olacak mı? Merak edilen gelişmeler ve son durum

Asgari ücrete ara zam olacak mı sorusunun yanıtı merakla takip ediliyor. Yapılan son açıklamalara göre ek zam konusunda resmi bir çalışma yürütülmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ilave artış yapılmasına yönelik bir plan bulunmadığı belirtiliyor.