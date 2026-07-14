Asgari ücrete ara zam olacak mı? Merak edilen gelişmeler ve son durum

Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşları zamlanınca, asgari ücretliler için de benzer bir beklenti doğdu. Yaşam maliyetleri karşısında alım gücünü korumak isteyen özel sektör çalışanları, şimdi "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Bakanlığın ve hükümetin takınacağı tavır merakla beklenirken, 2026'nın ikinci yarısında maaşlarda yeni bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.
1 Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam olacak mı sorusunun yanıtı merakla takip ediliyor. Yapılan son açıklamalara göre ek zam konusunda resmi bir çalışma yürütülmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ilave artış yapılmasına yönelik bir plan bulunmadığı belirtiliyor.
2 2026 asgari ücret ne kadar oldu?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.