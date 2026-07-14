15 Temmuz kapalı yollar listesi: Hangi yollar yarın (15 Temmuz) kapalı olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.
1 15 Temmuz kapalı yollar listesi
Beşiktaş ilçesinde;
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
- Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
- Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
- Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde;
- D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii
- D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii
Üsküdar ilçesinde;
- Beylerbeyi Köprü Katılım
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
- Altunizade Kavşak
- Tophaneli Caddesi Köprü Katılım
2 15 Temmuz'da metrobüs kullanacaklar dikkat... Güzergah değişecek
İstanbul'da yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüsün, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacağı bildirildi.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.
Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."
3 15 Temmuz'da üç büyük kentte bazı ulaşım hatları ücretsiz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde üç büyük kentte bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 15 Temmuz Çarşamba Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
4 Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında halkın bir arada olduğu birlik ve beraberlik günlerinde, vatandaşların sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve toplu ulaşım hizmetinden etkin faydalanılması amacıyla Antalya'nın beş merkez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait raylı sistem ve toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.