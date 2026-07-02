Tesla'dan güçlü ikinci çeyrek verisi: Araç teslimatları yüzde 25 arttı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde açıkladığı üretim ve teslimat rakamlarıyla piyasa beklentilerini aştı. Şirket, nisan-haziran döneminde 480 bini aşkın araç teslim ederek hem geçen yılın aynı dönemine hem de yılın ilk çeyreğine göre güçlü büyüme kaydetti.

Teslimatlar beklentilerin üzerine çıktı

Tesla'nın açıkladığı verilere göre şirket, ikinci çeyrekte 480 bin 126 araç teslim etti. Böylece yaklaşık 406 bin araç seviyesindeki piyasa beklentisi önemli ölçüde aşılmış oldu.

Teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 34,1 artış gösterdi.

Üretimde de çift haneli artış

Şirket, nisan-haziran döneminde 451 bin 758 araç üretti. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 10,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde Tesla'nın üretimi 410 bin 244 araç seviyesinde bulunuyordu.

Güçlü veriler dikkat çekti

Tesla'nın açıkladığı ikinci çeyrek rakamları, şirketin üretim kapasitesini artırmaya devam ettiğini ve teslimat performansında güçlü bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Özellikle teslimatların analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi, şirketin elektrikli araç talebini koruduğuna işaret eden önemli göstergelerden biri olarak değerlendirildi.