HSBC Türkiye satılıyor mu? Emirates NBD sessizliğini bozdu

HSBC'nin Türkiye operasyonunu satın almak için görüşmeler yürüttüğü yönündeki iddiaların ardından gözler DenizBank'ın sahibi Emirates NBD'ye çevrildi. Dubai merkezli banka, çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, şu aşamada kamuoyuna duyurulmasını gerektirecek herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

Emirates NBD'den resmi açıklama geldi

Dubai merkezli Emirates NBD, Türkiye'de bir banka alacağı haberlerinin ardından düzenli olarak organik veya satın alma yoluyla büyüme için değerlendirme yürüttüğünü ancak şu anda açıklama gerektirecek bir gelişme olmadığını belirtti.

HSBC'nin Türkiye birimini alacağı iddia edilmişti

Bloomberg haber ajansında dün yayımlanan haberde, Denizbank'ın sahibi Emirates NBD'nin HSBC'nin Türkiye birimini almak için görüşmeler yürüttüğü ifade edilmişti.

Emirates NBD tarafından yapılan açıklamada ise, "Bugüne kadar bankanın konu hakkında açıklama yapmasını gerektirecek herhangi bir gelişme olmamıştır" denildi.