2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılış tarihi öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimiyle yeni dönemin başlayacağı gün belli olurken, yaz tatilinin sona ereceği tarih de netleşti. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
1 Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı. Buna göre, okullarda yeni eğitim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak.
Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
2 2026 ilk ara tatil ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler, 20 Kasım Cuma gününe kadar ara tatil yapacak.
3 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, ikinci döneme 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ders başı yaparak başlayacak.
4 İkinci dönem ara tatili ne zaman?
İkinci dönemdeki ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 12 Mart Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 12 Mart Cuma gününe kadar ara tatil yapacak.