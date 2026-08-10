2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılış tarihi öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimiyle yeni dönemin başlayacağı gün belli olurken, yaz tatilinin sona ereceği tarih de netleşti. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?