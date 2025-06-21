YKS soru yorumları: 2025 TYT zor muydu, kolay mıydı?

Yunus Emre Yıldırım: Sınava ilk girişimdi. Matematik çok zordu. Sözel nispeten kolaydı. Çok yüksek bir puan beklemiyorum.

Efe Yusuf Dumlu: Benim sınava ikinci girişim. Geçtiğimiz yıl 420 bindi sıralamam. Mühendislik istediğim için bu sıralamayla tercih yapmadım. Bu yıl sınava iyi hazırlandım ve hedefim olan mühendislik bölümünü kazanacağıma inanıyorum. Heyecanlıyım ancak kendimi de sınava hazır hissediyorum.



Berk Yiğit: Annemin telaşlanması nedeniyle 07:45 gibi sınav merkezine geldik. Ben çok stresli değilim. Ezbere dayalı her alandan çekiniyorum, sayısalda daha iyi olduğumu düşünüyorum.