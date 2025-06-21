YKS soru yorumları: 2025 TYT zor muydu, kolay mıydı?

Bu yıl 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen TYT oturumuna katılan adaylar, sınav çıkışında "YKS TYT zor muydu, kolay mıydı?" ve "YKS Türkçe ve Matematik soruları nasıldı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sınavla ilgili ilk yorumlar ve değerlendirmeler gelmeye başladı. Adayların genel eğilimi, sınavın genel zorluk seviyesi ve özellikle belirleyici olan Türkçe ve Matematik bölümlerinin ayırt ediciliği konusunda farklı görüşler sunuyor.
1 YKS 2025 ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sosyal medya yorumları;
"Bu sınavda bi tane türev sorusu vardı soruda sayı falan yoktu. Sınavdan çıktıktan sonra o sorunun türev sorusu olduğunu öğrendim..."
“TYT’de bana özellikle Fen Bilimleri zor geldi. Türkçe ve Matematik daha kolaydı diyebilirim”
“Bütün bir yıl bu sınava çalışmıştım. Birçok soru bildiğim yerden geldi”
“Denemelerde Matematik soruları daha fazla zorlayıcıydı. Bu yıl sayısal soruları daha rahat çözdüm”
“Hayalimdeki hedefime ulaşmak için sınava girdim. Bu yıl Hemşirelik fakültesini istiyorum. Sosyal Bilgiler dışında zorlanmadım diyebilirim”
2 TYT YORUMLARI 2025
Hürriyet'in haberine göre;
Yeyza Çaçur: Sınav epey zordu. Paragraf soruları çok kafa karıştırıcıydı. Özellikle şıklar çok çeldiriciydi. Cevaplar birbirine benziyordu. Sayısal beyin yakıcıydı.
Şebnem Korkmaz: Türkçe çok kolaydı. Tüm soruları doğru yaptığımı düşünüyorum. Matematikte bazı sorular kolaydı. Bazılarına hiç bakamadım bile. Sosyal orta zorluktaydı. Fen de bu yıl kolaydı. Genel olarak sözel daha kolay diyebilirim.Deneme sınavına girer gibiydim. Ege. Üniversitesi psikoloji istiyorum
Nilüfer Kartal: Sözel iyiydi daha çok o soruları yaptım. Sayısalda da yapabildiğimi yaptım. Rahatsızlandığım için biraz erken çıkmak zorunda kaldım. Girdiğim denemeler daha zordu diyebilirim. Edebiyatta Japon yazar ve yapay zeka ile ilgili bir soru vardı, çok kafa karıştırıcıydı.
Yunus Emre Yıldırım: Sınava ilk girişimdi. Matematik çok zordu. Sözel nispeten kolaydı. Çok yüksek bir puan beklemiyorum.
Efe Yusuf Dumlu: Benim sınava ikinci girişim. Geçtiğimiz yıl 420 bindi sıralamam. Mühendislik istediğim için bu sıralamayla tercih yapmadım. Bu yıl sınava iyi hazırlandım ve hedefim olan mühendislik bölümünü kazanacağıma inanıyorum. Heyecanlıyım ancak kendimi de sınava hazır hissediyorum.
Berk Yiğit: Annemin telaşlanması nedeniyle 07:45 gibi sınav merkezine geldik. Ben çok stresli değilim. Ezbere dayalı her alandan çekiniyorum, sayısalda daha iyi olduğumu düşünüyorum.
Mehmet Emir Akşahin: Sınav çok zor değildi. Hatta beklediğimden kolaydı. Matematik kolaydı, fen biraz zordu. Sözel kısımda da zorlanmadım. İyi bir puan gelir diye düşünüyorum.
Meryem Aslı Subaşı: Trafik olabileceğini düşündüğüm için sınavdan 2 saat önce geldim. Bir gün önce gelip sınav yerimi kontrol etmiştim. Endişe dolu bir sabah benim için. Hazırlık senemde babamın vefat etmesi bu dönemi daha da zorlaştırdı. Türkçe testini zor, matematiği kolay bekliyorum. ITÜ’de İngilizce bilgisayar mühendisliği hedefliyorum.
Mirzade Subaşı: Kardeşim ve benim için zor bir seneydi. Birbirimize hep çok bağlıydık onun bu önemli gününde yanında olmak istedim.
Elif Kayan: Çok stresli değilim risk almamak için erken geldim. Hafif bir kahvaltı yaptım, ekmek yemedim. Son 3 ay çalışma tempomu günde 8-10 saate çıkardım. Boğaziçi Temel Bilimler istiyorum.