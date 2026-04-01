2025 Kurumlar Vergisi Beyanname dönemi başladı: Nasıl ödenir, son gün ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2025 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr) üzerinden verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi de söz konusu dönemde Başkanlığa ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödenebilecek. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallarla PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek.

Konuya ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, GİB'in internet sayfası, Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından, Dijital Vergi Asistanı'ndan (GİBİ), doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, e-posta iletişim ve bilgilendirme sistemlerinden ulaşılabilecek. Kurumlar vergisine ilişkin hazırlanan rehber ve broşürlere, GİB'in internet sitesinden erişilebilecek.

