Nisan'da yağmur bereket getirdi: Hidroelektrik üretiminde tarihi zirve

"Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4'ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz."