Küresel gişede "Örümcek Adam" fırtınası: Dünya çapında rekorları altüst etti

Spider-Man: Brand New Day, vizyondaki ilk hafta sonunda sinema dünyasında dengeleri değiştirdi.

Kuzey Amerika’daki 4 bin 487 salonda gösterime giren yapım, açılış hafta sonunda 355 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Bu rakam, 2019 yılında 357,1 milyon dolarla rekor kıran Avengers: Endgame’in ardından sinema tarihinin en yüksek ikinci açılışı olarak kayıtlara geçti.

Küresel gişede 1 milyar dolar sınırına yaklaştı



Film sadece Kuzey Amerika’da değil, uluslararası pazarlarda da büyük bir fırtına kopardı. Çin’deki 121 milyon dolarlık performansın başı çektiği küresel pazarda 572 milyon dolar kazanan film, dünya genelinde toplam 927 milyon dolarlık açılış rakamına ulaştı. Bu sonuçla yapım, küresel ölçekte de tüm zamanların en iyi ikinci açılışını gerçekleştirmiş oldu.

Sektör beklentileri aşıldı, toplam gişe rekoru geldi



Sony yetkilileri yılın başlarında film için 195 milyon dolarlık bir açılış öngörürken, vizyon öncesinde bu tahmini 325 milyon dolara yükseltmişti. Ancak gerçekleşen 355 milyon dolarlık sonuç, stüdyonun en iyimser beklentilerini dahi geride bıraktı.

Öte yandan, Christopher Nolan’ın vizyondaki üçüncü haftasında 51 milyon dolar getiren The Odyssey filminin de katkısıyla, Kuzey Amerika genelinde hafta sonu toplam gişe geliri 430 milyon dolara ulaştı. Bu miktar, sektör bazında tüm zamanların en kazançlı hafta sonu olarak tarihe geçti.

Eleştirmenlerden ve seyirciden tam not aldı



Rotten Tomatoes platformunda yüzde 90 eleştirmen ve yüzde 98 seyirci beğenisine ulaşan Spider-Man: Brand New Day, yakaladığı bu ivmeyle yıllık Kuzey Amerika gişe toplamının 10 milyar dolar barajını aşmasında en önemli lokomotif olarak değerlendiriliyor.