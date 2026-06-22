Anket sonuçları yayımlandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu, yatırım tercihleri değişti mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı Haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3274 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Fiyatların en çok arttığı değerlendirilen gruplar hangileri oldu?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 olarak açıklandı.

Konut fiyatlarında artış beklentisi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

Dolar kuru beklentisi arttı

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşti.

Vatandaşın yatırım tercihleri değişti mi?

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3 oldu.

İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.