Geely’nin Avrupa çıkartması: Teknoloji ve iş birliğiyle hızlı büyüme

Sorular arasında Çin’deki Geely robotaksi, Geely’nin Avrupa’daki hızlı genişlemesi ve Geely’nin yanı sıra Lynk&Co markasının Avrupa’da Volvo Cars ile yapacağı dağıtım kanalları işbirliği de yer aldı.
Geely Holding Europe Chief Communication Officer CCO Stefan Lundin, Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı.
1 Geely Auto’nun fuardaki odak noktası nedir? Geely, Lynk&Co ve Zeekr markalarıyla fuardaki hedefiniz nedir?
Buradaki 3 marka, bizim Geely Auto Group olarak adlandırdığımız yeni oluşumu temsil ediyor. Fuardaki ana odak noktamızın teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Teknoloji çerçevesinde de onu oluşturan tüm unsurlar yani otomobiller, bataryalar, hızlı şarj sistemleri, güç üniteleri ve yazılım. Herşey teknoloji odaklı. Bunu fuarda yayınladığımız ve Geely standında sergilediğimiz robotaksi detayında da görebilirsiniz. Bunlar geleceğin teknolojileri.
2 Acaba tüm bu yeni teknolojileri, Avrupa pazarında da yakın zamanda görebilecek miyiz?
Belki de. Bazı teknolojiler büyük ihtimalle gelecektir. Bazıları ise sadece Çin pazarına özel, tıpkı Robotaksi gibi, çünkü bu araç level 4 otonom sürüşe sahip ki bu özelliği kullanmaya birçok Avrupa ülkesinde, hukuki açıdan henüz izin verilmiyor. Avrupa’da yasa düzenleyiciler bunu hukuki olarak onayladıkları zaman, muhtemelen bu ürünler de Avrupa pazarına gelebilir.
3 Yakın zaman önce Avrupa pazarına Geely EX5, Starray EM-i sundunuz. Küçük elektrikli otomobil E2 de Avrupa’ya gelecek. Ayrıca Lynk&Co ve Zeekr da var. Müşterilerin bu ürünlerdeki algısı nasıl oluştu?
Bu pazara göre değişiyor. Birçok Avrupa pazarında Geely, bir otomobil markası olarak pek bilinmiyor. Lynk&Co ise çok daha uzun yıllardan beri Avrupa’da bulunuyor ve müşterilerin bu markada çok olumlu deneyimleri var ve bu algının Geely’de de fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Geely, yakın zamanda çok fazla Avrupa pazarına birden giriş yaptı. Bu nedenle bu yıl marka bilinirliğini artırmak için çok fazla pazarlama etkinliği göreceksiniz. Müşteri deneyimi için İngiltere’den bir örnek vereyim, ilk müşteri geri bildirimleri çok iyiydi.
4 Volvo ve Lynk&Co, Avrupa pazarı için anlaşma imzaladı. Buna göre Lynk&Co modelleri Avrupa genelinde Volvo perakende ağında dahil olabilecek. Bu yeni anlaşma, Lynk&Co’nun Avrupa satış hacmini artırmasına yardımı olur mu?
Evet, tabii ki. Öyle olduğunu düşünmesek bunu yapmazdık. Volvo Car, köklü bir İsveçli marka ve Avrupa şirketi, tüm dağıtım ağı oturmuş durumda. Hatta bu anlaşmayı keşke daha önce yapsaydık diye düşünüyoruz. Çünkü şu an iki marka için de önemli bir fırsat doğmuş durumda. Lynk&Co özel bir satış kanalı kazanırken, Volvo da satış kanalına, Geely Holding portföyünde yer alan, biraz daha uygun fiyatlı, daha çok satacak ilave bir markayı eklemiş olacak.