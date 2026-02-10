Bakan Şimşek sanayi üretim verilerini değerlendirdi: "Katma değerli üretimi güçlendiren politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Geçtiğimiz sene sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğine vurgu yapan Bakan Şimşek, katma değeri, yatırımı önceliklendiren politikaların Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğine vurgu yaptı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı.

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sonuçlarını almaya devam edildiğini işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğalgaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı.

Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."