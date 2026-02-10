ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi, 2025 yılı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak yaklaşık 10 ay sonra ilk kez gerileme gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,7 azaldı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi-2
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi-3
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL