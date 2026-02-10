TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi 10 ay sonra düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,7 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.