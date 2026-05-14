İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze ve meyve ticaretinin, ortalama 90 milyar liralık işlem hacminin gerçekleştirildiği Bayrampaşa sebze ve meyve halinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğuna yönelik denetimler yapıldığını bildirdi.

Menteşe, Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yapılan denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mutfak alışverişlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak, piyasada arz-talep dengesini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 12 ekip ve 30 uzman personelle eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.