Balıkçılar sezona hazır: Palamutta son yılların en bereketli dönemi bekleniyor

Denizlerde yeni av sezonunun başlamasına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül'de endüstriyel balıkçıların da denize açılmasıyla av sezonunda hareketlilik artarken, bu yıl özellikle palamut için yüksek bir av beklentisi oluştu. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, palamut avının başladığını belirterek, “Bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor. Son yılların palamudu en bol sezonunu geçireceğiz.” dedi.

Küçük ölçekli balıkçılar 15 gün önce denize çıktı

Bu yıl küçük ölçekli balıkçılar açısından da farklı bir uygulama hayata geçirildi. Palamut ve torik avcılığı sezonu, uzatma ağlarıyla avlanan küçük ölçekli balıkçılar için ilk kez 15 gün öne çekilerek 15 Ağustos'ta başlatıldı.

SÜRKOOP Başkanı Özkaya, böylece küçük balıkçıların endüstriyel balıkçılar denize açılmadan önce av yapabilmesinin ve yakaladıkları ürünü pazara sunarak gelir elde etmesinin önünün açıldığını belirtti.

Özkaya, bu uygulamanın geleneksel balıkçılığın desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığına da balıkçılar adına teşekkür etti.

Balıkçıların ağları onarıldı, tekneler bakımdan geçti

Yeni sezon öncesinde balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını aktaran Özkaya, teknelerin bakımlarının yapıldığını ve ağların onarıldığını söyledi.

Ancak balıkçıların karşı karşıya olduğu maliyet baskısına da dikkati çeken Özkaya, özellikle yakıt başta olmak üzere artan girdilerin sektörde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Özkaya, balık fiyatlarının tüketici açısından da önemli olduğunu belirterek, denizlerdeki ürünün sürdürülebilir şekilde avlanması ve kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Palamut bol olursa fiyatlar düşebilir

Bu sezon palamudun bol olacağı yönündeki işaretlerin umut verici olduğunu belirten Özkaya, arzın artmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Özkaya, hedeflerinin herkesin balığa ulaşabilmesi ve mümkün olduğunca uygun fiyatlarla tüketebilmesi olduğunu belirterek, “Bereket çoğaldıkça arz-talep dengesiyle balık fiyatının düşmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Palamut bol, hamsi için beklenti farklı

Özkaya, palamut avındaki bolluğun başka bir balık türü açısından da önem taşıdığına işaret etti. Palamudun bol olduğu sezonlarda hamsinin daha az görülebildiğini belirten Özkaya, bunun palamutların hamsiyle beslenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bu nedenle yeni av sezonunda balıkçılar yalnızca palamut miktarını değil, diğer türlerdeki gelişmeleri de yakından takip edecek.

“Gençlerin sektörde kalmasını istiyoruz”

Balıkçılık sektörünün geleceği açısından gençlerin sektörde kalmasının önemine de değinen Özkaya, balık miktarındaki azalmanın genç neslin sektörden uzaklaşmasına neden olduğunu belirtti.

Balıkçı tayfalarının yaşlanmaya başladığını ifade eden Özkaya, gençlerin balıkçılık sektöründe kalmasını istediklerini söyledi.

Özkaya, denizlerin gelecek nesillere de aynı bereketle aktarılabilmesi için avcılığın sürdürülebilir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni sezonda hedef sürdürülebilir avcılık

Balıkçılar açısından yeni sezonun yalnızca av miktarı açısından değil, deniz kaynaklarının korunması açısından da önem taşıdığına işaret eden Özkaya, su ürünlerinin toplumun ortak değeri olduğunu belirtti.

Avcılıkta yer, zaman ve boy yasaklarına uyulması gerektiğini söyleyen Özkaya, kamu denetiminin yanı sıra tüketicilerin de kurallara uymayan ürünleri tercih etmemesinin önem taşıdığını ifade etti.

Balıkçıların yeni sezondaki hedefinin ise deniz kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yapmak ve sezonu kazasız tamamlamak olduğu belirtildi.