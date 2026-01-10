ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Piyasalarda bu hafta yatırım araçlarının performansı karşılaştırılırken, en çok kazandıran araçlar da belli oldu.


Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 11.510,19 puanı ve en yüksek 12.200,95 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,11 üzerinde 12.200,95 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 6 bin 223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,92 yükselişle 41 bin 941 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 125 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,94 artarak 10 bin 423 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,1410 liraya çıkarken, euro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?-1

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, emeklilik fonları yüzde 2,33 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,48 ile "hisse senedi" fonları oldu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL