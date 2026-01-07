Borsa İstanbul’da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah 6 ilde operasyon düzenledi. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

15 kişi gözaltına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da yapılan operasyonlar sonucunda piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 17 kişiyi gözaltına aldı.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 17 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi.