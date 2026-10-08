Eylülde en çok hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

En çok kaybettiren yatırım aracı hangisi oldu?

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmeye göre yatırım araçlarının performansı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,30 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS yüzde 5,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,80, Amerikan Doları yüzde 7,58 ve Euro yüzde 9,33 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 4,56, Amerikan Doları yüzde 9,26 ve Euro yüzde 10,97 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.