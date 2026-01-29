Fitch açıkladı: Bazı Türk bankalarının kredi notu görünümü yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği açıkladı. Ayrıca, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarının da "BB-" olarak teyit edildiği kaydedildi.

"Türkiye'nin kredi notu görünümünün 'pozitif'e çevrilmesine benzer bir karar"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, görünümdeki revizyonun, Fitch'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirmesine benzer bir kararı yansıttığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke notu görünümündeki revizyon, Eylül 2024'teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın ardından dış kırılganlıkların daha da azalmasını, rezervlerin kalitesindeki iyileşmeyi ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerdeki düşüşü yansıtmaktadır."

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" seviyesinde korurken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.