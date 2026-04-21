Giresun’da ihracat 1 milyar doları aştı: İstihdam 6 bini geçti

Ordu ve Trabzon’un da yer aldığı 6 ili kapsayan TR90 Bölgesi’nde, geçen yılı 1 milyar 3 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada tamamlayan Giresun’daki iki OSB’de çalışan sayısı 6 bini aştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Giresun’da ihracat 1 milyar doları aştı: İstihdam 6 bini geçti

Giresun’da ihracatın 1 milyar doların üzerine çıkmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) istihdam da arttı. Kentteki iki OSB’de 6 bini aşkın kişiye iş imkanı sağlanıyor.

1 Giresun ihracatta zirvede

Giresun ihracatta zirvede

Ordu, Rize, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'nin yer aldığı TR90 Bölgesi'nde Giresun, 1 milyar 3 milyon dolar ihracatla 2025'te zirvede yer aldı. Kentin ihracatı, geçen yıl önceki yıla göre 60 milyon 478 bin dolar arttı.

2 İki OSB'den istihdama önemli katkı

İki OSB'den istihdama önemli katkı

Kentteki iki OSB, ihracat ve istihdama önemli ölçüde katkı sağladı. Buralarda 2021'de 4 bin 50 olan çalışan sayısı yüzde 50 artışla geçen yıl sonu itibarıyla 6 binin üzerine çıktı.

3 Kentin dış satımının yüzde 65'ine OSB'ler imza attı

Kentin dış satımının yüzde 65'ine OSB'ler imza attı

OSB'lerdeki istihdamın, kentin sanayi istihdamına oranı ise aynı dönemde yüzde 25,92'den yüzde 41,52'ye yükseldi. Kentin dış satımının yüzde 65'ine OSB'ler imza attı.

4 "Bölge coğrafyası yatırım için zorlu"

"Bölge coğrafyası yatırım için zorlu"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine, yatırım için bölge coğrafyasının zorlu olduğunu söyledi.

5 "OSB'ler yatırımcıya önemli avantajlar sağlıyor"

"OSB'ler yatırımcıya önemli avantajlar sağlıyor"

Arazi probleminin yanı sıra maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Çakırmelikoğlu, OSB'lerin bu konularda yatırımcıya önemli avantaj sağladığını ifade etti.

6 3, 4 ve 5'inci OSB'ler de kuruldu

3, 4 ve 5'inci OSB'ler de kuruldu

Çakırmelikoğlu, Giresun'daki 1. ve 2. OSB'lerin kapasitelerinin dolduğunu, 3, 4 ve 5'inci OSB'lerin kurulduğunu ancak henüz faaliyete geçmediğini dile getirdi.

7 "İhracatımız büyük oranda arttı"

"İhracatımız büyük oranda arttı"

İstihdam ve sosyoekonomik anlamda OSB'lerin kente önemli katkı sağladığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, "İhracatımız büyük oranda arttı. Önceki yıllarda ihracatta 3. ve 4. sıralarda yer alan Giresun, geçen yıl TR90 Bölgesi'nde birinci oldu. Bunda OSB'lerin katkısı çok büyük." dedi.

8 "Yatırımcılar tarafından tercih ediliyor"

"Yatırımcılar tarafından tercih ediliyor"

Giresun'un yatırım teşvik uygulamalarında 5. bölgede yer aldığına işaret eden Çakırmelikoğlu, kentin, istihdam maliyetlerinin düşük olduğu iller arasında bulunması dolayısıyla yatırımcılar tarafından tercih edildiğini kaydetti.

9 "OSB sayısının artmasıyla istihdam da artacak"

"OSB sayısının artmasıyla istihdam da artacak"

OSB sayısının artmasıyla istihdamın da artacağının altını çizen Çakırmelikoğlu, "Mevcuttaki iki OSB'nin yanı sıra üç OSB'nin de faaliyete geçmesi durumunda 15-20 bin civarında istihdam rakamına ulaşılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
