Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler haziran ayı Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karara odaklanırken, faiz kararına ilişkin tahminler de merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faizleri sabit mi bırakacak, yoksa yeni bir adım mı atacak? Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?