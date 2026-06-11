Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler haziran ayı Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karara odaklanırken, faiz kararına ilişkin tahminler de merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faizleri sabit mi bırakacak, yoksa yeni bir adım mı atacak? Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
1 Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da (bugün) gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, saat 14.00'te duyurulacak.
2 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
AA Finans’ın faiz kararına ilişkin düzenlediği beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceğini öngörürken, 3 ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artışı bekledi.
Ekonomistlerin haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunacağına işaret etti.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 35 olarak belirlendi.
3 Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararı ne olmuştu?
Nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, faiz oranı yüzde 37'de sabit tutulmıştu.
4 2026 yılı TCMB toplantı takvimi
TCMB'nin yılın geri kalanındaki Para Politikası Kurulu toplantıları ise 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.