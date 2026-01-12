"Şu anda 10 tezgahta 18 kursiyerle devam ediyoruz. İlk başta çok zorlandık ama daha sonrasında kursun açıldığını duyanlardan 'ben de seviyorum, bu işe gönül vermiştim' deyip gelenler oldu. Burası bir nevi terapi merkezi. Gerçekten çok güzel ortam var. Hem gelecek nesillere kültür aktarımı yapıyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Bu süreçte maddi manevi destelerinden dolayı Yahyalı Kaymakamlığına, Belediyeye, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin iplerini bu kurumlarımız bize ücretsiz temin etti."