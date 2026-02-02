Kredi kartlarında takip oranı 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, 23 Ocak itibarıyla bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 4,8 seviyesine çıktı. Aynı tarihte bankacılık sektörünün genelinde ise bu oran yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı en yüksek seviyede

Bloomberght'nin haberine göre veriler, takibe dönüşüm oranının ihtiyaç kredilerinde yüzde 5,5 ile en yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu kalemi kredi kartları yakından izliyor. Her iki başlıkta da 2023 ve 2024’teki görece düşük seviyelerin ardından son bir yılda belirgin bir yükseliş kaydedildi.

2022 ve 2023'te düşüş eğilimi göstermişti

Takibe dönüşüm oranları, 2020’de ulaşılan yüksek düzeylerin ardından 2022 ve 2023 yıllarında düşüş eğilimi göstermişti. Ancak 2024’ten itibaren yeniden yükselişe geçen oranlar, 2025 başından Ocak 2026’ya uzanan süreçte hem ihtiyaç kredileri hem de bireysel kredi kartlarında hızlı artış kaydetti.