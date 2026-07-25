Moody's'ten Türkiye kararı: Kredi notu ve not görünümünde değişiklik yok

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen periyodik incelemeye ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Yapılan açıklamada, bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede bir kredi notu eylemi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir gösterge niteliği taşımadığı belirtildi.

Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu yükü tarafından desteklendiği kaydedildi.

Enflasyona ilişkin tahminler

Kuruluşun açıklamasında, etkili politika uygulamalarına ilişkin geçmiş performansın özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonist baskıları azaltan, makroekonomik dengesizlikleri gideren ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden bir para politikası çerçevesine bağlı kalması sayesinde 2023 ortalarından bu yana iyileştiği aktarıldı.

Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye'nin dezenflasyon sürecindeki ivmeyi zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesinin, 2027 sonunda ise yüzde 24'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Büyümenin sınırlı şekilde yavaşlaması öngörülüyor

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 3,6 seviyesinden 2026'da yüzde 3,4'e sınırlı şekilde yavaşlamasının öngörüldüğü, bir sonraki yıl yapılacak seçimler öncesinde ağırlıklı olarak mali teşviklerin etkisiyle büyümenin 2027'de yeniden hızlanmasının beklendiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

Türkiye'nin kredi notunu notunu "Ba3" olarak değerlendiriyor

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3", not görünümünü ise "durağan" olarak değerlendiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için değerlendirme tarihleri 23 Ocak ve 24 Temmuz olarak yer alıyordu.

Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkeler için tarih açıklaması, kesin bir not veya görünüm güncellemesi yapılacağı anlamına gelmiyor. Kuruluşlar, takvimde belirtilen tarihler dışında da değerlendirmede bulunabiliyor.