Lüks butik kruvaziyer National Geographic Orion Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketliliğini sürdürüyor. Lüks butik "National Geographic Orion" adlı kruvaziyer, 76 yolcu ve 70 kişilik mürettebatıyla Bodrum Limanı'na yanaştı.
1 "National Geographic Orion" Bodrum Limanı'nnda
Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 102 metre uzunluğundaki "National Geographic Orion" Bodrum Limanı'na yanaştı.
2 76 yolcu taşıyor
Gemide çoğu ABD'li 76 yolcu ve 70 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.