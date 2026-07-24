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Lüks butik kruvaziyer National Geographic Orion Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde bir gemiyi daha ağırladı. Lüks butik "National Geographic Orion" adlı kruvaziyer, 76 yolcu ve 70 kişilik mürettebatıyla ilçeye demir attı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lüks butik kruvaziyer National Geographic Orion Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketliliğini sürdürüyor. Lüks butik "National Geographic Orion" adlı kruvaziyer, 76 yolcu ve 70 kişilik mürettebatıyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

1 "National Geographic Orion" Bodrum Limanı'nnda

"National Geographic Orion" Bodrum Limanı'nnda

Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 102 metre uzunluğundaki "National Geographic Orion" Bodrum Limanı'na yanaştı.

2 76 yolcu taşıyor

76 yolcu taşıyor

Gemide çoğu ABD'li 76 yolcu ve 70 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

3 Bir sonraki durağı Leros Limanı

Bir sonraki durağı Leros Limanı

"National Geographic Orion"un gece Leros Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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