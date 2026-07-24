En düşük emekli maaşına zam TBMM'den geçti

En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek.



Kanun'da yapılan düzenlemeye göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren yılın ilk 6 aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı kadar artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Bu hüküm, 2026 Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira artmış oldu. 6 aylık enflasyon farkının en düşük emekli maaşına yansıtılmasını öngören düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama sürecindeki önemli aşamayı tamamladı. Taban aylık maddesi "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamına alındı.

Emekliye maaş farkları ne zaman yatırılacak?



Temmuz ayı zamlarının ardından SSK emeklilerinin ödemeleri 17 Temmuz'da başlarken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Ancak taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz yapılmadı.

TBMM'de görüşmeleri tamamlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılacak.