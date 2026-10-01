O bitkiyi koparan yandı! Cezası 3,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Eskişehir'den Mersin'e kampa gelenlerden Murat Çulha, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım. Levhalar asılmış, 'koparmayın', 'zarar vermeyin' diyorlar. Zaten bildiğim kadarıyla da koparmanın yüklü bir miktarda cezası var. Bitkilerimizi koruyalım diyorum, özellikle kum zambakları korunmaya muhtaç. Soyu tükenen bir bitki, bunlara iyi bakılması lazım. Eminim vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olacaklardır" dedi.