Piyasalarda gün sonu tablosu: BIST 100 dalgalandı, petrol ve altın düştü

Yurt içi piyasalarda hareketli geçen işlem gününde Borsa İstanbul dalgalı bir seyir izledi. Gün içinde yükseliş ve satışların etkisiyle geniş bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, günü neredeyse değişim göstermeden tamamlarken, altın fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

BIST 100 gün içinde sert dalgalandı

BIST 100 endeksi güne 13.785,85 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 13.567,35 puanı gören endeks, yükselişini daha sonra 13.889,62 puana kadar taşıdı. Seansın son bölümünde gelen satışlarla birlikte endeks günü önceki kapanışına göre 1,14 puanlık sınırlı düşüşle 13.743,50 puandan tamamladı.

BIST 30 yükselişle günü tamamladı

BIST 30 endeksi ise BIST 100'den pozitif ayrıştı. Endeks, önceki kapanışa göre 51,91 puan artış kaydederek yüzde 0,33 yükselişle 15.698,85 puandan kapandı. Endekslerdeki görünüm, yatırımcıların gün boyunca temkinli hareket ettiğini ortaya koydu.

Günün kazananı ve kaybedeni sektörler oldu

Sektör endeksleri incelendiğinde mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 yükseldi. Buna karşılık hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybederek günü ekside tamamladı. BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 33'ü yükselirken, 63'ü değer kaybetti ve 4 hisse yatay seyretti.

En çok işlem gören hisseler belli oldu

Günün en yoğun işlem hacmine sahip hisseleri SASA Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank oldu. Bu hisseler yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği şirketler arasında yer aldı.

Altında düşüş, petrolde geri çekilme

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 gerileyerek 6 milyon 105 bin liraya indi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.082 dolar seviyesinde işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,8 düşüşle 92,1 dolar seviyesine geriledi.

Döviz piyasalarında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 46,0347 lira, satışta ise 46,2191 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1516, sterlin/dolar paritesi 1,3334 ve dolar/yen paritesi 160,5 seviyelerinde işlem gördü.