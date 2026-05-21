Maldivler'de dünyanın konuştuğu kurtarma operasyonu: Beş mağara dalgıcı neden tekrar yüzeye çıkamadı?

Geçen hafta Maldivler'in cennet köşesi Vaavu Atolü yakınlarında, su altı mağarasını keşfetmek üzere dalış yapan ve hayatını kaybeden İtalyan turistlerin trajedisi ülkede büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Kaybolan dalgıçların cansız bedenlerine ulaşmak için başlatılan uluslararası arama kurtarma operasyonu, bir askeri personelin de hayatını kaybetmesiyle daha da tehlikeli bir boyut kazanmıştı. Malta ve Finlandiya'dan uzmanların da katıldığı zorlu operasyon, kayıp kişilerin naaşlarının mağaradan çıkarılmasıyla tamamlandı.



Uluslararası mağara dalışı uzmanları, Maldivler'de tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden İtalyanların naaşlarını arama ve çıkarma çalışmalarını hızlandırmak üzere adaya ulaştı. Bu gelişme, arama kurtarma çalışmalarına katılan Maldivler Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (MNDF) bir askeri görevlinin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra yaşandı.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mohamed Hussain Shareef, CNN'e yaptığı açıklamada, Finlandiya'dan gelen üç mağara kurtarma uzmanının pazar günü yerel yetkililerle bir araya geldiğini belirtti. Shareef, "Bu uzmanlar İtalya hükümeti tarafından önerildi; kendileri dünyanın dört bir yanında derin dalış ve mağara dalışları gerçekleştirmiş son derece tecrübeli isimler" dedi. Arama ekibine daha sonra Avustralya ve Birleşik Krallık'tan özel ekipmanlar ve ek uzmanlar da dahil oldu.

Trajedi Nasıl Başladı?



Aralarında Cenova Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu İtalyan grup, "Duke of York" adlı lüks bir tekneyle dalış gezisine çıkmıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre teknede toplam 20 İtalyan vatandaşı bulunuyordu.

Geçen perşembe günü Vaavu Atolü'ndeki "Devana Kandu" adı verilen derin bir su altı mağara sistemini keşfetmek için suya giren gruptan 5 kişi bir daha yukarı çıkamadı. Hayatını kaybedenlerin Cenova Üniversitesi'nde Deniz Ekolojisi Profesörü olan Monica Montefalcone, 23 yaşındaki kızı Giorgia Sommacal, deniz biyoloğu Federico Gualtieri, araştırmacı Muriel Oddenino ve dalış eğitmeni Gianluca Benedetti olduğu açıklandı.

Dalış eğitmeni Gianluca Benedetti'nin cansız bedeni, kazanın ilk günü mağaranın ağzına yakın bir yerde bulundu. Yetkililer, diğer dört dalgıcın ise mağaranın çok daha derinlerinde sıkıştığını tespit etti.

Arama Çalışmalarında İkinci Ölüm



Cumartesi günü düzenlenen ikinci arama ve tahliye operasyonunda Maldivler askeri personeli Başçavuş Mohamed Mahudhee (43) derin dalış sırasında dekompresyon (vurgun) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sözcü Shareef, "Kendisi ekibin en kıdemli dalgıçlarından biriydi, bu da operasyonun ne kadar zorlu ve tehlikeli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu su altı mağarasının en derin noktası yüzeyin yaklaşık 70 metre (yaklaşık 20 katlı bir bina yüksekliği) altında yer alıyor ve uzunluğu 200 metreyi buluyor. Oksijen ve dekompresyon limitleri nedeniyle dalgıçların mağara içindeki her bir operasyon süresi yaklaşık üç saatle sınırlandırıldı.

Soruşturma Başlatıldı



Maldivler'deki rekreasyonel dalış sınırı yasalar gereği 30 metre olarak belirlenmişken, bu mağara sisteminin girişinin 55-58 metre derinlikte başladığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden kişilerin deneyimli dalgıçlar olduğu ancak teknik mağara dalışı ekipmanları yerine standart rekreasyonel dalış ekipmanları kullandıkları öne sürüldü.

Maldivler Turizm Bakanlığı, olayda ihmal olup olmadığını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve dalış teknesinin lisansının askıya alındığını duyurdu. Finlandiyalı uzman dalgıçlar ve yerel ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda mağarada mahsur kalan son iki İtalyan turistin de cansız bedeni çıkarılarak başkent Malé'deki morga nakledildi ve böylece operasyon sona erdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, cenazelerin en kısa sürede ülkelerine iade edilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.