Vergi yapılandırmasında yeni dönem: İşte taksit ve faiz tutarları

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme şartı kaldırılacak. Amme alacaklarının tecil işlemlerinde ise 1 milyon lirayı aşan kısmın yalnızca yarısı kadar teminat istenecek. Buna göre, 2 milyon liralık vergi borcunda ilk 1 milyon lira için teminat aranmazken kalan 1 milyon liranın yarısı kadar, yani 500 bin liralık teminat gösterilmesi yeterli olacak. Teminat olarak banka teminat mektubu ya da taşınmaz ipoteği kullanılabilecek.