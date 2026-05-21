Vergi yapılandırmasında yeni dönem: İşte taksit ve faiz tutarları
Vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik tecil düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte mevcut faiz oranları üzerinden oluşacak taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları da netleşti.
Vergi borçlarına yönelik taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken, Meclis’te kabul edilen kanun teklifiyle birlikte borçların yıllık yüzde 39 tecil faiziyle yapılandırılmasının önü açıldı. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
1 Vergi ve SGK borçlarını kimler yapılandırabilecek?
NTV'de yer alan habere göre, kamuya borcu bulunan vatandaşlar yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Vergi borcu bulunan işletmeler ile SGK prim borcu olan işverenler de düzenleme kapsamında borçlarını taksitlendirebilecek.
2 Vergi borçlarında uygulanacak faiz oranı ne kadar olacak?
Vergi borçlarını taksitle ödemek isteyenler için yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanacak.
3 Vergi borçlarında teminat şartı nasıl uygulanacak?
Yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme şartı kaldırılacak. Amme alacaklarının tecil işlemlerinde ise 1 milyon lirayı aşan kısmın yalnızca yarısı kadar teminat istenecek. Buna göre, 2 milyon liralık vergi borcunda ilk 1 milyon lira için teminat aranmazken kalan 1 milyon liranın yarısı kadar, yani 500 bin liralık teminat gösterilmesi yeterli olacak. Teminat olarak banka teminat mektubu ya da taşınmaz ipoteği kullanılabilecek.
4 Taksitlendirilen vergi borcu ödenmezse ne olacak?
Taksitlendirilen borcun ödenememesi halinde, peşinen kabul edilen yüzde 39’luk faiz nedeniyle toplam borç yükü daha da artabilecek. Ayrıca gösterilen teminatlar veya banka teminat mektupları da risk altına girebilecek. Bu nedenle mükelleflerin ödeme gücünü dikkate alarak yapılandırma sürecine karar vermesi önem taşıyor.
5 Ödeme planı ve taksit tutarları
Yıllık yüzde 39 faiz oranı ve 72 aya kadar vade seçeneğiyle yapılandırılacak borçlarda oluşacak ödeme planı ve taksit tutarları da netleşti: