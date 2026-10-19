5G desteğiyle iletişimde dev büyüme: Gelecek yıl için mobil abone sayısında yeni hedefler belirlendi

Bu amaçla bilgi ve iletişim programının bütçesi gelecek yıl için yüzde 39 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liradan 32 milyar 339 milyon 916 bin liraya çıkarıldı.

Artan yatırımlar ve Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte bu alandaki kullanıcı sayıları da her geçen yıl artış gösteriyor.