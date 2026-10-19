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Marmaris'e yüzen dev geldi! 2 bin 475 kişiyle limana yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle gelen 1731 turisti ağırladı. İlçeye demir atan yolcu gemisi, taşıdığı turist sayısıyla dikkat çekti.

Marmaris'e yüzen dev geldi! 2 bin 475 kişiyle limana yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle gelen 1731 turisti ağırladı. Yunanistan'ın Patmos Adası'ndan hareket eden 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştı.

1 Gemide 2 bin 500'e yakın kişi bulunuyor

Gemide 2 bin 500'e yakın kişi bulunuyor

Gemide çoğu İngiliz 1731 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

 

2 Tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiler

Tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

3 Bir sonraki durak Alanya

Bir sonraki durak Alanya

Kruvaziyerin sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.
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