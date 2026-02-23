ARA
Sektörel güven endekslerinde karışık seyir: Son tablo belli oldu

TÜİK; Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe aynı kalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 2,1 oranında azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

İş durumu endeksinde gerileme

Alt kalemler incelendiğinde, son 3 aylık iş durumu endeksi gerileyerek 112,2 seviyesine indi. Aynı dönemde hizmetlere yönelik talep yüzde 1,3 düşüşle 110,8’e gerilerken, gelecek 3 aya ilişkin talep beklentisi ise yüzde 2,1 artışla 118,4’e yükseldi.

