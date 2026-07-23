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Turkcell’den faturasız müşteriler için yeni program

Turkcell, faturasız müşterileri için ‘Turkcell Yıldız’ programını başlattığını açıkladı. Buna göre, her paket yüklemesinden Yıldız kazanan kullanıcılar, kazandıkları Yıldızları internet ve dakika hediyelerine dönüştürebiliyor.

Turkcell’den faturasız müşteriler için yeni program

Kullanıcılar, Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz olarak katılabildikleri program kapsamında, her paket yüklemesinde Yıldız kazanıyor. Kazandıkları Yıldızları da ister anında internet hediyesine dönüştürebiliyor ister biriktirerek hediye kataloğundaki internet ve dakika paketlerinde kullanabiliyor.

Düzenli paket yüklemelerinde daha fazla Yıldız kazandıran program ayrıca doğum günlerine ve Turkcell’li olma yıl dönümlerine özel ehdiyeleri de sunuyor. Kullanıcılar Yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğunu Turkcell Uygulaması üzerinden kolayca takip ederek kazandıkları Yıldızları diledikleri zaman avantaja dönüştürebilir.

Turkcell, faturalı müşterileri için paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştürerek ziyan olmasını önleyen Tumbara servisini hayata geçirmişti. Son olarak faturasız kullanıcıları için de harcamalarının kazanca dönüştüğü Turkcell Yıldız dönemini başlattı.

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