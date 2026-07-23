ETRO Suites ile stratejik ortaklık başlattı

İş birliği kapsamında ETRO Suites’in, ETRO’nun tasarım mirasını RAMS’ın geliştirme ve operasyon kabiliyetiyle buluşturan örnek bir proje olarak konumlandırılması hedefleniyor. Tarafların Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere farklı pazarlarda benzer konseptlerde projeler yapmasına yönelik ortak çalışmalar yürütmesi de planlanıyor. Anlaşmanın, ETRO markasının gayrimenkul alanındaki büyüme stratejisini hızlandırması ve RAMS’ın küresel markalı rezidans ile lüks yaşam projelerindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Faruk Bülbül: "Uzun Vadeli Stratejik Ortaklığın İlk Adımı"

ETRO S.P.A. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bülbül, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Artık lüks yaşam anlayışını güçlü tasarım dili, marka değeri ve kullanıcı deneyimi şekillendiriyor. ETRO ile hayata geçirdiğimiz stratejik iş birliği bu ortak vizyon üzerine inşa edildi. ETRO Suites'i, birlikte geliştireceğimiz uluslararası markalı yaşam projelerinin ilk adımı olarak görüyoruz. İş birliğimizi kısa vadeli bir yatırım olarak değil, farklı coğrafyalarda kalıcı değer üretecek bir vizyon ortaklığı olarak değerlendiriyoruz."

