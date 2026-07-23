UNESCO mirası Ani'de yeni keşif: Toprağın altından tarih çıktı

Nisanda başlattıkları sezonun 31 Aralık'a kadar devam edeceğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kazı çalışmalarımız kapsamında Selçuklu Çarşısı'nda yeni bir erzak deposunu ortaya çıkarmış olduk. Bu durum Ani kazıları için bir ilk değil, daha önceki çalışma sezonlarında da benzer erzak depolarını ortaya çıkarmıştık.

Bunlar tamamen bakliyat gibi kuru gıdaları muhafaza etmek için oluşturulmuş odalar ve bu depoda da konik kürevi kap formunda 5 ayrı 'pitos' dediğimiz büyük küplere ulaştık. Küpler neredeyse 1 metreyi aşan boylara ve 50 santim çapında ağızlara sahip. Pişmiş topraktan sırsız olarak üretilmişler ve üzerlerine de aplike olarak S kıvrımlarının işlendiğini görüyoruz."