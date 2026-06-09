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Son durum: Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı "Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ocak 2026'da yapılan artışla net 28 bin 75 TL seviyesine yükselen asgari ücret için gözler yaz aylarına çevrilmişken, ekonomi yönetiminden konuya dair net sinyaller geldi.

Ekonomist
Ekonomist
Son durum: Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip edilen 2026 Temmuz asgari ücret ara zammı son durum gelişmelerini ve Bakanlık kulislerinden sızan detayları sizler için derledik.

1 Temmuz 2026'da asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

Temmuz 2026'da asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarından alınan son bilgilere göre; Temmuz ayında asgari ücrete ek bir ara zam yapılması gündemde yer almıyor. Bakanlık bünyesinde temmuz ayına yönelik herhangi bir resmi asgari ücret çalışması yürütülmüyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele programı kapsamında asgari ücret düzenlemelerinin pandemi dönemindeki gibi yılda iki kez değil, yasal mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağı politikasını sürdürüyor.

2 2026 asgari ücret ne kadar?

2026 asgari ücret ne kadar?

Olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir hükümet kararı alınmadığı müddetçe mevcut asgari ücret tarifesi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Mevcut Net Asgari Ücret: 28.075 TL

Temmuz Ara Zam Durumu: Planlanan bir artış yok

Yeni Asgari Ücret Dönemi: Ocak 2027

Mevcut takvime göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2026'da yeniden bir araya gelecek ve belirlenecek yeni ücret Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

3 Ekonomi kurmaylarının "tek zam" stratejisi

Ekonomi kurmaylarının "tek zam" stratejisi

Ekonomi çevreleri, yılda tek zam uygulamasının piyasadaki fiyat istikrarını korumak ve enflasyon beklentilerini çıpalamak adına kritik önem taşıdığını belirtiyor. Bu sebeple Temmuz ayında asgari ücretliler için yeni bir zam masada bulunmuyor.
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