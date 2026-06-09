Son durum: Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarından alınan son bilgilere göre; Temmuz ayında asgari ücrete ek bir ara zam yapılması gündemde yer almıyor. Bakanlık bünyesinde temmuz ayına yönelik herhangi bir resmi asgari ücret çalışması yürütülmüyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele programı kapsamında asgari ücret düzenlemelerinin pandemi dönemindeki gibi yılda iki kez değil, yasal mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağı politikasını sürdürüyor.