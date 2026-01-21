ARA
  Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Konut kredileri ve bankacılık sektörü masada

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümü ile ilk kez konut alacaklara yönelik konut kredisi sınırlamaları ele alındı. Ayrıca, banka dışı finansal kuruluşların makroihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri de istişare edildi.


Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, dünya ve Türkiye’nin makroekonomik görünümü ele alınırken, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler de değerlendirildi.

İlk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlama ele alındı

Ayrıca bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların da ele alındığı toplantıda, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunuldu. 

Kredili mevduat hesapları da değerlendirildi

Toplantıda kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan "finansal istikrarın" korunması için çalışmalara devam edeceği vurgulandı.

